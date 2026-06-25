ഇന്ത്യയുമായി സാമ്പത്തിക-ഊർജ്ജ ബന്ധത്തിന് ഇറാൻ സന്നദ്ധം; പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരതവുമായി സാമ്പത്തിക രംഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഊർജ്ജ മേഖലയിലും ഉള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ രാജ്യം പൂർണ്ണ സന്നദ്ധമാണെന്ന് ഇറാന്റെ പെട്രോളിയം മന്ത്രി മൊഹ്സൻ പാക് നെജാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് (BRICS) ഊർജ്ജ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ കൈകോർക്കാവുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യു.എസുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ നിലവിൽ 60 ദിവസത്തെ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. പര്യവേക്ഷണം, എണ്ണ-വാതക വിതരണം, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുമായും ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. ഉപരോധങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രതീക്ഷ.