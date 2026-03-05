ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ തകർത്തു; കടലിൽ കാണാതായവർക്കായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും തിരച്ചിലിൽ
ന്യൂഡൽഹി/കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനി ടോർപ്പിഡോ തൊടുത്തു തകർത്ത ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ 'ഐആർഐഎസ് ദേന'യിലെ (IRIS Dena) കാണാതായ നാവികർക്കായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന 'മിലാൻ 2026' (MILAN 2026) നാവികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയ കപ്പലാണ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സംഭവം: അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ ടോർപ്പിഡോ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനിയൻ ഫ്രിഗേറ്റ് ഐആർഐഎസ് ദേന തകർന്നു.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന 32 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 87 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തു. 60-ഓളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.
- ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്: കാണാതായവർക്കായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകളും നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും തിരച്ചിൽ ദൗത്യത്തിൽ (Search and Rescue) പങ്കുചേരുന്നു.
ആക്രമണം ഇന്ത്യൻ തീരത്തിനടുത്ത്:
വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ പ്രദർശനത്തിൽ (IFR 2026) പങ്കെടുത്ത ശേഷം കൊച്ചി വഴി ഇറാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഐആർഐഎസ് ദേന. ശ്രീലങ്കയിലെ ഗാലിന് 40 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ചാണ് അമേരിക്കൻ സബ്മറൈൻ കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് അമേരിക്ക ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ കപ്പലിനെ ടോർപ്പിഡോ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുന്നത്.
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലും ആക്രമണം നടന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അതിഥിയായി എത്തിയ കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാണാതായവർക്കായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പി-8ഐ (P-8I) വിമാനങ്ങൾ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ എണ്ണ ചോർച്ചയും മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളും വിലയിരുത്താനും നാവികസേന സഹായിക്കുന്നു.