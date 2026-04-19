ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു: ഇറാൻ സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കപ്പലിന് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ നയതന്ത്ര സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു.
ഇറാനിയൻ സൈന്യം സിവിലിയൻ ഷിപ്പിംഗിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും, സംഭവത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി തങ്ങളുടെ "ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളും അതൃപ്തിയും" അറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള ഒരു കപ്പൽ വെടിവച്ച സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാനിയൻ സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതകളിലൊന്നായ കപ്പലുകളെ ഇറാനിയൻ സൈന്യം ഏത് അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന പ്രധാന ആശങ്ക സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് വ്യക്തത തേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ശക്തമായ നയതന്ത്ര പ്രതികരണത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ നീക്കം.
ഇന്ത്യ പതാകയുള്ള കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സംഭവത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടവരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള ഒരു കപ്പലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കുകളോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
കടലിടുക്കിൽ ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് കപ്പൽ ഗതി മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായി.
ലാറക് ദ്വീപിനടുത്തുള്ള ഐആർജിസി നിയന്ത്രിത വഴിതിരിച്ചുവിടൽ പോയിന്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ എന്നും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു എന്നും ഒരു കപ്പൽ നേരത്തെ കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
രാവിലെ മുതൽ, ഇന്ത്യ പതാകയേന്തിയതോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതോ ആയ എട്ട് കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനടുത്തെത്തി. ദേശ് ഗരിമ ഒഴികെ, മറ്റ് ഏഴ് കപ്പലുകൾ ഗതാഗതത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പിന്മാറേണ്ടി വന്നു.
ഗവൺമെന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സാഹചര്യം
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെയും ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള കപ്പലുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാവികരുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു.
ഹോർമുസ് എസ്കലേറ്റിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ
അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ കർശന നിയന്ത്രണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം. ഇരുപക്ഷവും സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിന് എതിരാളികളായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് വരുന്ന ഈ ചോക്ക്പോയിന്റിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു, വെടിവയ്പ്പിൽ കപ്പലുകൾ പിന്മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി.
ശനിയാഴ്ചത്തെ സംഭവവികാസം പ്രതിസന്ധിക്ക് നയതന്ത്രപരമായ ഒരു മാനം നൽകുന്നു, വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു