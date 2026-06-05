അണ്ണാമലൈ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു? അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപി നേതാവ് ഇന്ന് രംഗത്ത്

By  Metro Desk Jun 5, 2026, 09:18 IST
Annamalai

തമിഴ്‌നാട് ബിജെപിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിട്ട് സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ന് (ജൂൺ 5) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തത്സമയം (Live interaction) ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമെന്നും തന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അണ്ണാമലൈ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹി സന്ദർശിച്ചതും, ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജി വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതുമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നത്. ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, "രണ്ട് ദിവസം കാത്തിരിക്കൂ, നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം" എന്നായിരുന്നു അണ്ണാമലൈ പ്രതികരിച്ചത്.

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