രാജ്യത്ത് ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ മാത്രം മതിയോ; ചായ വിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യമായോ: ജന്തർമന്തറിലെ ചായ്വാലയുടെ വീട്ടിലെ പോലീസ് റെയ്ഡിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അഭിജീത് ദിപ്കെ
ന്യൂഡൽഹി: "ഈ രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ ചായ്വാല (ചായക്കടക്കാരൻ) മാത്രം മതിയോ? ഇവിടെ ചായ വിൽക്കുന്നതും ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറിയോ?"— ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ചായ നൽകുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ അഭിജീത് ദിപ്കെ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജന്തർമന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചായയും വെള്ളവും എത്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കച്ചവടക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അധികാരധിക്കാരത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ
തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ പോലീസിനും സർക്കാരിനുമെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെപ്പോലും സർക്കാർ ഭയക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വീട്ടിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വീട്ടിലും വരെ റെയ്ഡാണ് നടക്കുന്നത്. ദില്ലിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചായ വിറ്റതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചായക്കടക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് കയറിയിറങ്ങുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഒരു ചായ്വാല മാത്രം മതിയെന്നാണോ ഇവരുടെ വിചാരം?"
— അഭിജീത് ദിപ്കെ
പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു
പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. സമരക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സമരസമിതി നേതാക്കളുടെയും ആരോപണം.
അതേസമയം, ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാധാരണ പരിശോധനകൾ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൻ ജനരോഷമാണ് ഉയരുന്നത്.