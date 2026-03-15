ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇനി വീട്ടിൽ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ വേണ്ട: കർശന നിർദേശവുമായി കേന്ദ്രം
Mar 15, 2026, 07:45 IST
ന്യൂഡൽഹി: വീടുകളിൽ പൈപ്പ് വഴി പ്രകൃതിവാതകം (PNG) ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. നിലവിൽ രണ്ട് കണക്ഷനുകളും ഉള്ളവർ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ഉടൻ സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
- സറണ്ടർ നിർബന്ധം: പിഎൻജി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ സർക്കാർ എണ്ണ കമ്പനികളിലോ വിതരണക്കാരിലോ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണം.
- റീഫില്ലിംഗ് തടയും: പിഎൻജി ഉള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിനായി എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം നൽകി.
- പുതിയ കണക്ഷനുകൾ: പൈപ്പ് ലൈൻ ഗ്യാസ് സൗകര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ അനുവദിക്കില്ല.
- ലക്ഷ്യം: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന എൽപിജി ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി. പൈപ്പ് ലൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടുകളിലേക്ക് എൽപിജി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്:
നിലവിൽ രണ്ട് കണക്ഷനും ഉള്ളവർ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിലിണ്ടർ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. സിലിണ്ടർ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ നിക്ഷേപ തുക (Security Deposit) തിരികെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
കുറിപ്പ്: രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് അനാവശ്യമായി സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തരുതെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.