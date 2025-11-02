നാവിക സേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന് ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ ജിസാറ്റ്-7ആർ
Nov 2, 2025, 11:51 IST
ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ കപ്പലുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും തത്സമയ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റവും വീഡിയോ ലിങ്കും സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. (ISRO) ജിസാറ്റ്-7ആർ (GSAT-7R) ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കും. ഈ പുതിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം നാവിക സേനയുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ഉപഗ്രഹം: ജിസാറ്റ്-7ആർ (GSAT-7R). ഇത് ജിസാറ്റ്-7 (റുക്മിണി) ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ട ഉപഗ്രഹമാണ്.
- ലക്ഷ്യം: ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ (Indian Navy) കപ്പലുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ, വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സുരക്ഷിതവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ആശയവിനിമയ ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുക.
- പ്രയോജനം:
- തത്സമയ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം: കടലിൽ വെച്ച് വിവരങ്ങൾ തത്സമയം കൈമാറാൻ കഴിയും.
- വീഡിയോ ലിങ്ക്: കപ്പലുകളിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള തത്സമയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കമാൻഡ് സെന്ററിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കും.
- സുരക്ഷ: ശത്രുക്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തെ മറികടന്ന് സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത് സേനയെ സഹായിക്കും.
- നിലവിലെ സംവിധാനം: നിലവിൽ, 2013-ൽ വിക്ഷേപിച്ച ജിസാറ്റ്-7 (റുക്മിണി) എന്ന സൈനിക ഉപഗ്രഹമാണ് നാവിക സേനയ്ക്ക് ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ദൗത്യകാലാവധി അടുത്തിടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.