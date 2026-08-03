പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവം: മെറ്റയ്ക്ക് ഐടി പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം

By  Metro Desk Aug 3, 2026, 20:46 IST
Meta Modi

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത നടപടിയിൽ മെറ്റയ്ക്ക് ഐടി പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതിന് പിന്നിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നിയമനടപടി വേണമെന്ന് സമിതി അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ​പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ വിവാദ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ കമ്പനി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാനും മെറ്റയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം (content moderation) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പാർലമെന്ററി സമിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ചർച്ച നടന്നത്.

മറ്റ് പല ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാതെ നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ എന്തിനാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്നും, ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നടപടിയെടുത്തതെന്നും ഒരു മുതിർന്ന ബിജെപി എംപി മെറ്റാ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ മെറ്റാ അധികൃതർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും ​പ്രശ്നം മാപ്പപേക്ഷയിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വിഡിയോ നീക്കം ചെയ്തത് സാങ്കേതിക പിഴവു കൊണ്ടെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.

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