എല്ലാം പെയ്ഡ് ക്യാമ്പയിൻ; പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്: ഇൻഫ്ലുവൻസർ വീഡിയോ വിവാദത്തിൽ

By  Metro Desk Updated: May 3, 2026, 14:46 IST
National

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പാചകവാതക (LPG) വില വർധനവിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ വഴി ബിജെപി വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ വീഡിയോയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബിജെപി പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിവാദ വീഡിയോ: പാചകവാതക വില വർധനവ് വലിയ പ്രശ്നമല്ലെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്.
  • കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം: ജനങ്ങൾ വിലക്കയറ്റം മൂലം പൊറുതിമുട്ടുമ്പോൾ, പണം നൽകി ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെക്കൊണ്ട് അനുകൂലമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു. "എല്ലാം പെയ്ഡ് ക്യാമ്പയിനാണ്" എന്ന് കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു.
  • ജനരോഷം: വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപ വരെ വർധിപ്പിച്ചത് ഹോട്ടൽ മേഖലയെയും സാധാരണക്കാരെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം.
  • ബിജെപിയുടെ നിലപാട്: ആരോപണങ്ങളിൽ ബിജെപി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് വിലവർധനവിന് കാരണമെന്നാണ് മുൻപ് നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണം.

പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ബിജെപി പണം നൽകി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസർ വീഡിയോകൾ വഴി ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഭരണപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like