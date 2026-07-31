പാർലമെൻ്റിലില്ല ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട്; ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കർശന നിയമം: കുട്ടികളുടെ ഭാവി വച്ച് കളിക്കുന്നവരോട് ദയയുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെന്ന മാഫിയ തടയുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നവരോടും കുട്ടികളുടെ ഭാവി വച്ച് കളിക്കുന്നവരോടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദയയും കാണിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിരുദ്ധ നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളും ശിക്ഷകളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വീഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ സന്ദേശമാണിത്.
കേന്ദ്രവും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരീക്ഷകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിപുലമായ ഉപയോഗം അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയും കേസ് വിചാരണയ്ക്കായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
കർശന ശിക്ഷ: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് 10 വർഷം വരെ തടവും 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 'പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) ഭേദഗതി ബിൽ, 2026' പാർലമെന്റ് പാസാക്കി.
സമരത്തിന് ഒടുവിൽ നടപടി: നീറ്റ് എക്സാം ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ 20 മുതൽ ജന്തർ മന്തറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിവന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രം ഈ നിർണായക ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
മന്ത്രിയുടെ രാജി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതിനും ശേഷമാണ് 36 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരം ജൂലൈ 25-ന് അവസാനിപ്പിച്ചത്.