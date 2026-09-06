ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ലോകഭൂപടത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടപ്രകാരം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തണം: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

By  Metro Desk Sep 6, 2026, 15:59 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (UN) മുൻകൈയെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ലോകഭൂപടത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിന് അനുസൃതമായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) കർശനമായി വ്യക്തമാക്കി. പരമാധികാര പ്രദേശങ്ങളെ തെറ്റായോ വികലമായോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ അറിയിച്ചു.

​ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎൻ പൊതുസഭ പാസാക്കിയ "കറക്റ്റ് ദി മാപ്പ്" (Correct the Map) പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതികരണം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

അതിർത്തികൾ അംഗീകരിക്കലല്ല: ഈ പ്രമേയം ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ കൃത്യതയ്ക്കുള്ളതാണെന്നും, രാഷ്ട്രീയ അതിർത്തികളെയോ തർക്കപ്രദേശങ്ങളെയോ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായുള്ളതല്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല: ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിലും അതിർത്തി സുരക്ഷയിലുമുള്ള നിലപാട് വ്യക്തവും തർക്കമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

യഥാർത്ഥ വിസ്തൃതി: ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ വലിപ്പം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഭൂപട രീതികൾക്ക് പകരം തുല്യ വിസ്തൃതി കാണിക്കുന്ന രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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