58 കോടി കടന്ന് ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ; രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 16:51 IST
Nirmala Seetharan

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (PMJDY) വൻ വിജയമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം 58 കോടി പിന്നിട്ടതായി ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

​രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ (Financial Inclusion) പ്രക്രിയയെ ഈ മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് വഴി ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എക്സിലൂടെ (X) പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

​"ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അന്തസ്സും അവസരങ്ങളും ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഗരീബ് കല്യാൺ' ദർശനത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നേട്ടം," എന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

​2014 ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളിലൊന്നായ പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന ആരംഭിച്ചത്. പൂജ്യം ബാലൻസ് (Zero-balance), സൗജന്യ റൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം എന്നിവയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 94 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്.

  • നേട്ടം: 58 കോടിയിലധികം ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ.
  • വനിതാ പങ്കാളിത്തം: ആകെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ 56 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്.
  • ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വാധീനം: 67 ശതമാനം അക്കൗണ്ടുകളും ഗ്രാമീണ-അർദ്ധ നഗര മേഖലകളിലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
  • നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം (DBT): പദ്ധതി വഴി ഇതുവരെ 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു.

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