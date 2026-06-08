58 കോടി കടന്ന് ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ; രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (PMJDY) വൻ വിജയമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം 58 കോടി പിന്നിട്ടതായി ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ (Financial Inclusion) പ്രക്രിയയെ ഈ മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് വഴി ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എക്സിലൂടെ (X) പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
"ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അന്തസ്സും അവസരങ്ങളും ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഗരീബ് കല്യാൺ' ദർശനത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നേട്ടം," എന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2014 ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളിലൊന്നായ പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന ആരംഭിച്ചത്. പൂജ്യം ബാലൻസ് (Zero-balance), സൗജന്യ റൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം എന്നിവയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 94 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്.
- നേട്ടം: 58 കോടിയിലധികം ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ.
- വനിതാ പങ്കാളിത്തം: ആകെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ 56 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്.
- ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വാധീനം: 67 ശതമാനം അക്കൗണ്ടുകളും ഗ്രാമീണ-അർദ്ധ നഗര മേഖലകളിലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം (DBT): പദ്ധതി വഴി ഇതുവരെ 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു.