ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ന്യൂഡൽഹി: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ മുൻമുറ്റത്ത് (Forecourt) എത്തിയ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് സനേ തകൈച്ചിക്ക് സായുധ സേനയുടെ ആചാരപരമായ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സമ്മാനിച്ചു.
സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാരെയും ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെയും ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സനേ തകൈച്ചി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. 16-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സമുദ്ര സുരക്ഷ, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. സനേ തകൈച്ചി പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അവർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ഉച്ചകോടിയെ നയതന്ത്ര ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.