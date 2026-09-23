ജാവദേക്കറെ മാറ്റി; നാഗരാജ ബിജെപി കേരള പ്രഭാരി, കെ.സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരിയുടെ ചുമതല, നാഗാലാൻഡിൽ അനിൽ ആന്റണി
Sep 23, 2026, 18:24 IST
ന്യൂഡൽഹി: സംഘടനാ അഴിച്ചുപണിക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും ചുമതല നേതാക്കൾക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകി ബിജെപി പ്രഖ്യാപനം. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശ് ജാവദേക്കറെ മാറ്റി പകരം എം.നാഗരാജയ്ക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എം.വങ്കടേശനാണ് സഹപ്രഭാരി. ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ.സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരിയുടെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്
കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള മറ്റൊരു ദേശീയ സെക്രട്ടറി അനിൽ ആന്റണിക്ക് നാഗലാൻഡിന്റെ ചുമതലയും ഗോവ സഹ പ്രഭാരിയുടെ ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യനാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുമതല.
ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെയും ഹരിയാണയുടെയും പ്രഭാരിയായി സ്മൃതി ഇറാനിയെയും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതല വിനോദ് താവ്ഡെയ്ക്കുമാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെയും ചുമതല രാംമാധവിനാണ്"