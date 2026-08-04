പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ
റാഞ്ചി: സമരം ചെയ്യുന്ന പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൻമേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ അറിയിച്ചു. ജാർഖണ്ഡിലെ വിവിധ സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തിവരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
സമരക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, യുവാക്കളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എത്രയും വേഗം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെലക്ഷൻ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെത്തുടർന്ന് സമരക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ വ്യക്തമാകും.