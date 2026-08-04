പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ

By  Metro Desk Aug 4, 2026, 17:42 IST
ഹേമന്ത് സെറാൻ

റാഞ്ചി: സമരം ചെയ്യുന്ന പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൻമേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ അറിയിച്ചു. ജാർഖണ്ഡിലെ വിവിധ സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തിവരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

​സമരക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, യുവാക്കളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എത്രയും വേഗം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​സെലക്ഷൻ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെത്തുടർന്ന് സമരക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ വ്യക്തമാകും. 

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