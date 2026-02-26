ജാർഖണ്ഡ് വിമാന ദുരന്തം; തകർന്നത് 40 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനം: ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇല്ലാത്തത് അന്വേഷണത്തിന് വെല്ലുവിളി
Updated: Feb 26, 2026, 00:25 IST
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ ചത്ര ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകർന്നു വീണ എയർ ആംബുലൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബീച്ച്ക്രാഫ്റ്റ് സി90 (Beechcraft C90) വിമാനത്തിന് ഏകദേശം 40 വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിമാനത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് (Black Box) ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗിയടക്കം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പേരും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അപകടകാരണം: മോശം കാലാവസ്ഥയും ഇടിമിന്നലുമാണ് അപകടത്തിന് പ്രാഥമിക കാരണമായി കരുതുന്നത്. പൈലറ്റ് റൂട്ട് മാറ്റാൻ അനുമതി തേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.
- ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ അഭാവം: 5,700 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള പഴയ വിമാനങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് (Cockpit Voice Recorder & Flight Data Recorder) നിർബന്ധമില്ല. ഇത് അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുഴപ്പിക്കുന്നു.
- വിമാനത്തിന്റെ ചരിത്രം: റെഡ്ബേർഡ് എയർവേയ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ വിമാനം 1987-ൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇടക്കാലത്ത് നാല് വർഷത്തോളം ഈ വിമാനം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- ദുരന്തം: പൊള്ളലേറ്റ രോഗിയെ റാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനം വനമേഖലയിൽ തകർന്നു വീണത്. രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ, ഒരു ഡോക്ടർ, പാരാമെഡിക്, രോഗി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സഹായികൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
"ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ഇനി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക." - DGCA ഉദ്യോഗസ്ഥൻ