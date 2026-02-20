ബംഗാളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ വിന്യസിക്കണം; സുപ്രീം കോടതിയുടെ അസാധാരണ ഉത്തരവ്

Feb 20, 2026
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ വിന്യസിക്കാൻ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

​സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള 'വിശ്വാസക്കുറവും' (Trust Deficit) പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ അസാധാരണ ഇടപെടൽ.

കോടതി ഉത്തരവിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

  • ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടം: വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെയും അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ കോടതി ഉത്തരവുകളായി തന്നെ പരിഗണിക്കും.
  • സർക്കാരും കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം: ഗ്രേഡ് 'എ' ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
  • സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും: നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ സഹായങ്ങളും ജില്ലാ കളക്ടർമാരും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരും ഉറപ്പാക്കണം.
  • കരട് പട്ടിക: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കരട് ഫെബ്രുവരി 28-നകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി അനുമതി നൽകി. ഇതിനുശേഷവും അനുബന്ധ പട്ടികകൾ (Supplementary lists) പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്താണ് ഈ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ?

​പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏഴ് ദശലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. സർക്കാരും കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോടതി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

​"സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ പഴിചാരൽ നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അസാധാരണമായ സാഹചര്യമായതിനാലാണ് കോടതിക്ക് ഇത്തരമൊരു അസാധാരണ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വന്നത്." - സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച്

