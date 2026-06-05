കെ. അണ്ണാമലൈ ബി.ജെ.പിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു; രാജി സ്വീകരിച്ച് പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ
തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ. അണ്ണാമലൈ ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു. അണ്ണാമലൈ സമർപ്പിച്ച രാജി ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ സ്വീകരിച്ചതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സിംഗം എന്ന പേരിൽ അനുയായികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അണ്ണാമലൈ, ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന പദവി രാജിവെച്ചാണ് 2020-ൽ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം (2021) എൽ. മുരുകൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതിനെ തുടർന്ന് അണ്ണാമലൈ തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു.
പാർട്ടിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള രാജി എന്നാണ് സൂചനകൾ. അണ്ണാമലൈയുടെ രാജി ബി.ജെ.പിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് ഘടകത്തിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.