കർണാടക അധികാര തർക്കം: നിർണ്ണായക ചർച്ചകൾക്കായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വസതിയിലെത്തി
Nov 29, 2025, 10:43 IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള അധികാര തർക്കം രൂക്ഷമാവുന്നതിനിടെ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇരുവരും തമ്മിൽ നിർണ്ണായകമായ 'പ്രഭാതഭക്ഷണ കൂടിക്കാഴ്ച' (Breakfast Meet) നടത്തുകയാണ്.
കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം:
- ഹൈക്കമാൻഡ് സമ്മർദ്ദം: ഡൽഹിയിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെ, ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ ഐക്യത്തോടെ നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സഹായിച്ചേക്കും.
- അധികാര പങ്കിടൽ: രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദവി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന ഡി.കെ.എസ്. പക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യവും, നിലവിലെ ഭരണത്തുടർച്ച സിദ്ധരാമയ്യക്ക് നൽകണം എന്ന ആവശ്യവും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയാവും.
- കുറ്റപത്രങ്ങൾ: പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് ഈ സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധാരണകൾ, ഹൈക്കമാൻഡ് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അന്തിമ ചർച്ചകളിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.