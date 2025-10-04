കരൂർ അപകടം; റാലി നടന്ന സ്ഥലം ദേശീയ SC/ST കമ്മീഷൻ സന്ദർശിച്ചു: അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നു
തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ (TVK) റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും നിരവധി പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ (SC/ST) കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധി സംഘം റാലി നടന്ന വേദി സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
വേദിയിൽ സന്ദർശനം:
ദേശീയ SC/ST കമ്മീഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അംഗങ്ങളും കരൂർ വെളുച്ചാമിപുരത്ത് റാലി നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ദുരന്തം സംഭവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അധികൃതരുമായും സാക്ഷികളുമായും സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടോ, അവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചു.
അന്വേഷണം:
ദുരന്തത്തിൽ 40-ഓളം പേർ മരണപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അരുണ ജഗദീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ദേശീയ SC/ST കമ്മീഷനും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.
റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ സംഘാടകർക്ക് സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി നേരത്തെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പരിപാടിക്ക് അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതും, നടൻ വിജയ് എത്താൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നടൻ വിജയ് 20 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിജയ് തന്റെ സംസ്ഥാനതല പര്യടനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു.