കരൂർ ദുരന്തം: "കണ്ണുകളും മനസ്സും കലങ്ങിത്തവിക്കുന്നു...": വേദനയോടെ വിജയ്
ചെന്നൈ: നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) നേതാവുമായ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേർ മരിച്ച ദാരുണ സംഭവത്തിൽ, താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്നും മനസ്സുലഞ്ഞുപോയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് തന്റെ വേദന വിജയ് പങ്കുവെച്ചത്.
"കറൂരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദനയിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകളും മനസ്സും കലങ്ങിത്തവിക്കുകയാണ്. ഈ ദുരന്തം എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്," വിജയ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു:
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നും, പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരിതത്തിലായവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
റാലിയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെ തുടർന്ന് സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ്, ദുരന്തം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാതെ മടങ്ങിയതിന് നേരിട്ട വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വിജയ് വൈകാരികമായ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.