ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും മരിച്ചു; നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി കരൂർ ദുരന്തം
കറൂർ: നടൻ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 39 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും മരിച്ചത് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.
കറൂർ റാലിയിലെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെട്ടത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖമായി. റാലി കാണാനെത്തിയ മാതാവും അവരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. ഇവരുടെ മരണം ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും ഒന്നടങ്കം തകർത്തിരിക്കുകയാണ്.
രാഷ്ട്രീയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും കാരണം നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സംഭവം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കി. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ നിരവധി പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിക്കേറ്റവരെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്ദർശിക്കുകയും ആശ്വാസം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.