കരൂർ ദുരന്തം: വിജയ് തന്റെ കേഡർമാരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കുമോ? ഡിഎംകെ സർക്കാർ പാഠം പഠിക്കുമോ?: ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു

By Metro DeskSep 30, 2025, 21:11 IST
TVK

തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയിന്റെ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 40-ഓളം പേർ മരിച്ച ദാരുണമായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്.

വിജയിന്റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി:

തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതുമുഖമായ വിജയിന്റെ പാർട്ടി റാലിക്കിടെയുണ്ടായ ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു സിനിമാ താരത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വോട്ടായി മാറുന്നതിനൊപ്പം, ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പും, അണികൾക്ക് നൽകേണ്ട അച്ചടക്ക പരിശീലനവുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം.

  • അച്ചടക്കം: വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിന്റെ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിന് സംഭവിച്ച വീഴ്ച വ്യക്തമാണ്. തന്റെ ആരാധകവൃന്ദത്തെ രാഷ്ട്രീയ കേഡർമാരായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത്തരം റാലികളിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അണികളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വിജയിന് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.
  • ഉത്തരവാദിത്തം: ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് വ്യക്തിപരമായി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി.

ഡിഎംകെ സർക്കാർ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ:

റാലിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെതിരെയും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

  • അനുമതിയും ക്രമീകരണങ്ങളും: റാലിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിൽ പോലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾ എത്തിയപ്പോഴും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞില്ല.
  • രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം: സിനിമാ താരങ്ങളുടെ റാലികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ, സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ശക്തമായ നയങ്ങൾ ഡിഎംകെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്നതാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

​സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഈ ദുരന്തം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

