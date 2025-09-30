കരൂർ ദുരന്തം: വിജയ് തന്റെ കേഡർമാരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കുമോ? ഡിഎംകെ സർക്കാർ പാഠം പഠിക്കുമോ?: ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു
തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയിന്റെ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 40-ഓളം പേർ മരിച്ച ദാരുണമായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്.
വിജയിന്റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി:
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതുമുഖമായ വിജയിന്റെ പാർട്ടി റാലിക്കിടെയുണ്ടായ ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു സിനിമാ താരത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വോട്ടായി മാറുന്നതിനൊപ്പം, ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പും, അണികൾക്ക് നൽകേണ്ട അച്ചടക്ക പരിശീലനവുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം.
- അച്ചടക്കം: വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിന്റെ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിന് സംഭവിച്ച വീഴ്ച വ്യക്തമാണ്. തന്റെ ആരാധകവൃന്ദത്തെ രാഷ്ട്രീയ കേഡർമാരായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത്തരം റാലികളിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അണികളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വിജയിന് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.
- ഉത്തരവാദിത്തം: ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് വ്യക്തിപരമായി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭാവി.
ഡിഎംകെ സർക്കാർ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ:
റാലിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെതിരെയും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
- അനുമതിയും ക്രമീകരണങ്ങളും: റാലിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിൽ പോലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾ എത്തിയപ്പോഴും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞില്ല.
- രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം: സിനിമാ താരങ്ങളുടെ റാലികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ, സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ശക്തമായ നയങ്ങൾ ഡിഎംകെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്നതാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഈ ദുരന്തം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.