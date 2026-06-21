മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരള പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കി; പകരം യുപി സ്വദേശിക്ക് ചുമതല
ന്യൂഡൽഹി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ (ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കി. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ (CWC) ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ കേരള സ്വദേശിയെ മാറ്റിയാണ് പകരം ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സമിതിയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ നിന്നാണ് മലയാളി സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായത്. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയും ജലനിരപ്പും സംബന്ധിച്ച് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ പുതിയ മാറ്റം വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ കേന്ദ്ര സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ മാറ്റം തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വിഷയത്തിൽ കേരളം കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.