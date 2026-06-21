മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരള പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കി; പകരം യുപി സ്വദേശിക്ക് ചുമതല

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 15:02 IST
Mullaperiyar dam

ന്യൂഡൽഹി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ (ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കി. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ (CWC) ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ കേരള സ്വദേശിയെ മാറ്റിയാണ് പകരം ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സമിതിയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ നിന്നാണ് മലയാളി സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായത്. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയും ജലനിരപ്പും സംബന്ധിച്ച് കേരളവും തമിഴ്‌നാടും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ പുതിയ മാറ്റം വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.

​കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ കേന്ദ്ര സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ മാറ്റം തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വിഷയത്തിൽ കേരളം കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.

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