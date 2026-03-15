കേരളം ഏപ്രിൽ 9-ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്; വോട്ടെണ്ണൽ മേയ് 4-ന്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം കാത്തിരുന്ന 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 9-ന് ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 23-നാണ് പോളിംഗ്. സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ മേയ് 4-ന് നടക്കും.
പ്രധാന തീയതികൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
സംസ്ഥാനം വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി ഘട്ടങ്ങൾ
കേരളം ഏപ്രിൽ 9 ഒറ്റഘട്ടം
അസം ഏപ്രിൽ 9 ഒറ്റഘട്ടം
പുതുച്ചേരി ഏപ്രിൽ 9 ഒറ്റഘട്ടം
തമിഴ്നാട് ഏപ്രിൽ 23 ഒറ്റഘട്ടം
പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കും രണ്ട് ഘട്ടം
വോട്ടെണ്ണൽ മേയ് 4 -
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"17.4 കോടി വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു." - മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ.
- കേരളം: 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏപ്രിൽ 9-ന് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകും. വിഷുവിനും ഈസ്റ്ററിനും മുൻപായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
- ബംഗാൾ: സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
- മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു. സർക്കാരിന് പുതിയ പദ്ധതികളോ വാഗ്ദാനങ്ങളോ ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കാനാവില്ല.