കേതൻ അഗർവാൾ വധക്കേസിൽ പുതിയ തിരിവ്; പ്രതി സിയ ഗോയലിന്റെ സഹോദരന് വക്കീൽ നോട്ടീസ്: 10 കോടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരക്കേസ് നൽകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 11:34 IST
സിയ

പൂനെ: പൂനെയിലെ പ്രമുഖ റിയൽറ്റർ കെതൻ അഗർവാളിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നാടകീയമായ പുതിയ നിയമപ്പോരാട്ടം. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സിയ ഗോയലിന്റെ അഭിഭാഷകനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അഡ്വ. അശുതോഷ് ശ്രീവാസ്തവ, സിയയുടെ സഹോദരൻ സാഹിൽ ഗോയലിന് 10 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ട നോട്ടീസ് അയച്ചു. തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം.

​അടുത്തിടെ കോടതി പരിഗണനയിൽ വന്ന കേസിൽ സിയ ഗോയലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നതിനെ ചൊല്ലി വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അഡ്വ. അശുതോഷ് ശ്രീവാസ്തവ കോടതിയിൽ വക്കാലത്ത് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും, താൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അഡ്വ. വിപുൽ ദുഷിംഗ് ആണ് തന്റെ വക്കീലുമെന്നാണ് സിയ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

​ഇതിന് മുന്നോടിയായി, അഡ്വ. അശുതോഷ് ശ്രീവാസ്തവയെ തങ്ങളുടെ കുടുംബം കേസ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അദ്ദേഹം വഞ്ചനയിലൂടെയാണ് സിയയുടെ ഒപ്പ് കൈക്കലാക്കിയതെന്നും സാഹിൽ ഗോയൽ പരസ്യമായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് കടുത്ത കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അശുതോഷ് ശ്രീവാസ്തവ ഇപ്പോൾ 10 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കൊലപാതകക്കേസിനൊപ്പം ഈ പുതിയ നിയമയുദ്ധവും ശക്തമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.

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