കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പാർലമെന്റ് മാർച്ച്; അഭിജീത് ദിപ്കെയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു: ജന്തർ മന്ദിറിൽ വൻ സംഘർഷം
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സി.ജെ.പി (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന്, നിരോധനാജ്ഞ മറികടന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളുമാണ് ജന്തർ മന്തിറിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാൻ ഡൽഹി പോലീസ് വൻ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഡൽഹിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയത് ജനങ്ങളെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാക്കി. സെൻട്രൽ ഡൽഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഇന്ന് രാവിലെ അഭിജീത് ദിപ്കെ തന്റെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് നടപടി കടുപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, സമാധാനം പാലിക്കണമെന്നും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരണമെന്നും സി.ജെ.പി നേതൃത്വം അണികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.