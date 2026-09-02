മണിപ്പൂർ സെൻസസ് മാറ്റി വെച്ച നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കുക്കി-സോ വിഭാഗം; സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ഇംഫാൽ/ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് (സെൻസസ്) നടപടികൾ മാറ്റി വെക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കുക്കി-സോ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടത്താതെ ഏകപക്ഷീയമായാണ് കേന്ദ്രം ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കുക്കി-സോ കൗൺസിൽ (KZC) ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ സംസ്ഥാന ഭരണസംവിധാനത്തിന് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ ഉടൻ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (NRC) നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷമേ സെൻസസ് നടത്താവൂ എന്ന മേയ്തെയ്, നാഗാ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സെൻസസ് താൽക്കാലികമായി നീട്ടിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ, വ്യക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ സെൻസസിന് മുമ്പ് എൻ.ആർ.സി വേണമെന്ന വാദം അപ്രായോഗികവും വംശീയ വിവേചനത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് കുക്കി-സോ വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്.
സംസ്ഥാനത്തെ കുക്കി-സോ ജനവിഭാഗത്തിന് നിലവിലെ സർക്കാരിന് കീഴിൽ സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും, രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് തങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നതെന്നും കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ مستقیم ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് കുക്കി-സോ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ മണിപ്പൂരിലെ വംശീയ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുകയാണ്.