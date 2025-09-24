ലഡാക്ക് പ്രക്ഷോഭം: സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തം; നാല് പേർ മരിച്ചു, 60-ലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്
ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അറുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലേയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനയും പ്രക്ഷോഭകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി.
സംഭവം:
ലേയിലെ ബി.ജെ.പി ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് നടന്ന പ്രകടനം അക്രമാസക്തമാകുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം:
ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവിയും, ആറാം ഷെഡ്യൂൾ പദവിയും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലാഡാക്ക് അപ്പെക്സ് ബോഡി (LAB), കാർഗിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (KDA) എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറെ നാളായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ആഗസ്റ്റ് 2019-ൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതിന് ശേഷം ലഡാക്ക് നേരിടുന്ന ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധികളും ഭൂമി, ജോലി എന്നിവയിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയവുമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണം.
നിലവിലെ സാഹചര്യം:
അക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ലേ ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് നിരോധിച്ച് ഭരണകൂടം ഉത്തരവിറക്കി. കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷം തണുപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം, ലഡാക്ക് പ്രക്ഷോഭകർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 6-ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകനായ സോനം വാങ്ചുക്ക് തന്റെ 35 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.