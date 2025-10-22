ലഡാക്ക് സംഘർഷം: സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടനകൾ, കേന്ദ്രം ചർച്ച നടത്തി

Oct 22, 2025, 16:57 IST
ladakh

ലഡാക്കിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലാണ് ചർച്ച നടന്നത്. കാർഗിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ്, ലേ അപെക്‌സ് ബോഡി എന്നീ സംഘടനകളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ലഡാക്ക് എംപിയും അഭിഭാഷകരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. 

ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നും ലഡാക്ക് നിവാസികളെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിയമിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 24ന് നടന്ന സംഘർഷം കലാപത്തിലേക്ക് വഴുതി മാറുകയും നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സോനം വാങ്ചുക് ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്

സംഘർഷത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റിട്ട. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ബി എസ് ചൗഹാൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യമായിരുന്നു സംഘർഷത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നത്.
 

