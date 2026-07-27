സമരം നടത്തി എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്താനാകില്ല': പൊലീസിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
ന്യൂഡൽഹി: സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒന്നാണെന്നും സമരം നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം പോലീസിന് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്താനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷാ ചോർച്ചയ്ക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ ഡൽഹിയിലും ബിഹാറിലും നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന പരാമർശം.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം: നിയമപരവും സമാധാനപരവുമായ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്. സമരം നടക്കുന്നു എന്നത് പോലീസിന്റെ അമിത ബലപ്രയോഗത്തിനോ ലാത്തിച്ചാർജിനോ ഉള്ള ന്യായീകരണമല്ല.
ഏകീകൃത പ്രോട്ടോക്കോൾ: രാജ്യത്തുടനീളം വൻജനക്കൂട്ടത്തെയോ പ്രതിഷേധങ്ങളെയോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിന് ഏകീകൃത പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
അന്വേഷണം: പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അമിത ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം.
സുരക്ഷയും തുല്യപ്രാധാന്യവും: പോലീസുകാരായാലും പ്രതിഷേധക്കാരായാലും വ്യക്തികളുടെ ജീവനും പരിക്കുകൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയുണ്ടെന്നും, ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ആവശ്യമായ ഹെൽമെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനിടെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലും ബിഹാറിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിലും ബലപ്രയോഗത്തിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ.