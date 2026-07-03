യു.എസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; സി.ബി.ഐക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇ.ഡി: 92 കോടിയുടെ വിദേശ ഫണ്ടിംഗിൽ അന്വേഷണം ശക്തം
ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ദി തിമോത്തി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്' (TTI) എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് എത്തിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി.ബി.ഐക്ക് (CBI) കൈമാറാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) തീരുമാനിച്ചു.
വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളും (FEMA) വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമവും (FCRA) ലംഘിച്ച് ഏകദേശം 92.55 കോടി രൂപ രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിയതായാണ് ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ പണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഛത്തീസ്ഗഢ് പോലുള്ള മാവോയിസ്റ്റ്/നക്സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ (Left Wing Extremism) വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിടുന്നത്.
പ്രവർത്തന രീതി (Modus Operandi):
ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് ചാനലുകളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി മറികടന്ന്, യു.എസിലെ 'ട്രൂയിസ്റ്റ് ബാങ്ക്' (Truist Bank) ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴിയാണ് പണം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്ന് 2-3 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ 70,000 മുതൽ 80,000 രൂപ വരെ നിരന്തരം പിൻവലിക്കുന്നതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU-India) കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിൻവലിച്ച പണം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈനായി കൈമാറുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് മുഖ്യ പ്രതികളിലൊരാളായ മിഖാ മാർക്കിൽ നിന്ന് 24 വിദേശ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ഇ.ഡി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ജോനാഥൻ എസ്. രാജൻ, അജിത് വർഗീസ് മത്തായി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. നക്സൽ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സമാന്തര പണവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്ന് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഇ.ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. കർണാടക, ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ നിലവിൽ യു.എ.പി.എ (UAPA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.