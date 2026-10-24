തലസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനില വിലയിരുത്തും; ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി അമിത് ഷാ
ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യം നവംബർ ഒന്നിന് രാംലീല മൈതാനത്ത് റാലി നടത്താനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ശനിയാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചത്.
നഗരത്തിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും നിയമപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഷാ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനുമെതിരായ നടപടികൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ ഈ അവലോകനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
SIR നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ യോഗം നടന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നവംബർ 1-ന് രാംലീല മൈതാനത്ത് കോൺഗ്രസും ‘ഇന്ത്യ’ (INDIA) സഖ്യവും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ റാലി നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സന്ദർശനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.