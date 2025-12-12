കർണാടകയിൽ വീണ്ടും നേതൃമാറ്റ ചർച്ചകൾ സജീവം; കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടെ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ നിയമസഭാ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയുടെ പ്രസ്താവന പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ 'ശക്തിപ്രകടനത്തിന്' ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
എംഎൽഎയുടെ പ്രസ്താവന
പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയാണ് ഈ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി പങ്കുവെക്കാൻ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്നും, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് എംഎൽഎയുടെ അവകാശവാദം.
ഡി.കെ. ശിവകുമാറിൻ്റെ മറുപടി
പാർട്ടിയിൽ ശക്തിപ്രകടനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രസ്താവനകളോട് പ്രതികരിച്ചു. "ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്താനോ ശക്തിപ്രകടനത്തിന് (show of strength) ഒരുങ്ങാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുവോ, അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അല്ലാതെ പദവിക്ക് വേണ്ടി അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദവി 30 മാസം വീതം പങ്കുവെക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എംഎൽഎയുടെ പുതിയ പ്രസ്താവന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ വീണ്ടും മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.