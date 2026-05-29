യു.പി.എസ്.സി.യെ കണ്ടു പഠിക്കൂ; നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ എൻ.ടി.എ.ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തിൽ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിക്കെതിരെ (NTA) കടുത്ത വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. പരീക്ഷകൾ സുതാര്യമായി നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ (UPSC) കണ്ടു പഠിക്കാൻ കോടതി എൻ.ടി.എ.യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, അലോക് അരാധെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
"വലിയ തോതിൽ മത്സരപരീക്ഷകൾ നടത്തിയിട്ടും യു.പി.എസ്.സി.യിൽ ഇതുവരെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എൻ.ടി.എ. തയ്യാറാകണം," എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പരാജയങ്ങൾ തടയാൻ വ്യക്തിപരവും സ്ഥാപനപരവുമായ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability) നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച പറ്റിയതെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണം. സ്ഥാപനങ്ങൾ താൽക്കാലിക സ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് (Traumatic) ഉണ്ടാക്കിയത്. അവരുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളും അധ്വാനവുമാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യുവാക്കളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി:
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി നടത്തുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീം കോടതി, കേസ് ജൂലൈ രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി.