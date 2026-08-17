എൻ.ടി.എ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടതു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ മാർച്ച്; യു.ജി.സി നെറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
ന്യൂഡൽഹി: യു.ജി.സി നെറ്റ് (UGC NET) പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകളിലും ക്രമക്കേടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ (NTA) ഡൽഹിയിലെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വ്യാപക പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. എസ്.എഫ്.ഐ, എ.ഐ.എസ്.എ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
പരീക്ഷയിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച സംശയങ്ങൾ, ക്രമരഹിതമായ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. എൻ.ടി.എ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാർ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശം സംഘർഷഭരിതമായി. എൻ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ രാജിവെക്കണമെന്നും, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സുതാര്യമാക്കാൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമാക്കാനാണ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.