വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കട്ടെ; ആറുമാസത്തേക്ക് ഇടപെടില്ലെന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ
തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചാൽ ടിവികെ മേധാവി വിജയ്ക്ക് ആദ്യ ആറ് മാസത്തേക്ക് യാതൊരു ഇടപെടലും കൂടാതെ ഭരണം നടത്താൻ ഡിഎംകെ അനുവദിക്കുമെന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലോ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിലോ ഡിഎംകെക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച ക്ഷേമ പരിപാടികൾ വരുന്ന സർക്കാർ തുടരുമെന്നും പ്രചാരണ വേളയിൽ ടിവികെ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“പുതിയ സർക്കാർ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി തുടരണം,” ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി താൻ കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്ക് 2,500 രൂപ സഹായം നൽകുമെന്ന വിജയ്യുടെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയിൽ സ്റ്റാലിൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
‘ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപയെങ്കിലും നൽകുക’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പാർട്ടി നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഏകദേശം 90 ശതമാനവും നിറവേറ്റിയതായി ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.