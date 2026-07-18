അസത്യവും ഹിംസയുമാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്ര; സോനം വാങ്ചുകിനെ നീക്കിയതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിനെ ജന്തർ മന്ദറിലെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് നീക്കം ചെയ്ത നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അസത്യവും ഹിംസയുമാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നയങ്ങളെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അഹിംസാത്മകമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തിവന്ന സോനം വാങ്ചുകിനെ ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത നടപടി തികച്ചും തെറ്റാണ്. അസത്യവും ഹിംസയുമാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ കാതൽ.— രാഹുൽ ഗാന്ധി
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.