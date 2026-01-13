ജീവൻ പ്രധാനം;10 മിനിറ്റ് ഡെലിവറി വാഗ്ദാനം പിൻവലിച്ച് ബ്ലിങ്കിറ്റ്: കേന്ദ്ര ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ നടപടി

By Metro DeskJan 13, 2026, 21:16 IST
ഡെലിവറി

ഓൺലൈൻ ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ബ്ലിങ്കിറ്റ് തങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡിംഗിൽ നിന്നും '10 മിനിറ്റ് ഡെലിവറി' എന്ന അവകാശവാദം നീക്കം ചെയ്തു. ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ മാറ്റം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ: കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ (Zepto), സ്വിഗ്ഗി (Swiggy) തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിവേഗ ഡെലിവറി ലക്ഷ്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികളിൽ അമിത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഇത് റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • പുതിയ ടാഗ്‌ലൈൻ: "10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10,000 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ" എന്നതിന് പകരം "30,000-ൽ അധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ" എന്ന രീതിയിലേക്ക് ബ്ലിങ്കിറ്റ് തങ്ങളുടെ സന്ദേശം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
  • തൊഴിലാളി സുരക്ഷ: ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുടെ (Gig Workers) ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
  • മറ്റ് കമ്പനികളും മാറിയേക്കാം: ബ്ലിങ്കിറ്റിന് പിന്നാലെ സമാനമായ അതിവേഗ ഡെലിവറി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സെപ്റ്റോ, സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിംഗിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

​പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡെലിവറി പങ്കാളികൾ നേരിടുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like