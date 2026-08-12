ബിഹാറിൽ ഇടിമിന്നൽ: ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർ മരിച്ചു
പട്ന: ബിഹാറിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ വൻ ദുരന്തം. മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേർ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. മരിച്ച മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പമാണ് പലയിടങ്ങളിലും മിന്നലാക്രമണമുണ്ടായത്. കൃഷിപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരും വീടുകൾക്ക് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് പ്രധാനമായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.