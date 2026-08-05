ജാർഖണ്ഡിൽ മിന്നലേറ്റ് 14 മരണം; മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വൻ ദുരന്തം: പലർക്കും പരിക്ക്
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലേറ്റ് 14 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗിരിധ്, ധുംക, ലാതേഹാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മിന്നലേറ്റ് വൻ ജീവഹാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്.
മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം പെട്ടെന്നുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഇടിമിന്നലാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. കൃഷിയിടങ്ങളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗവും പൊലീസും അടിയന്തര സഹായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആളുകൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലിറങ്ങരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.