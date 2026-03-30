ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികളും ഇനി 'വിവാഹിതർ'; സെൻസസ് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന 16-ാമത് സെൻസസിൻ്റെ (ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്) ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ (FAQs) നിർണ്ണായക വ്യക്തത. ലിവ്-ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാണെന്ന് (Stable Union) കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സെൻസസിൽ വിവാഹിതരായി കണക്കാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വീട് നിർണ്ണയ (Houselisting) ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന 33 ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു വീട്ടിലെ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികൾക്ക് വിവാഹിതരായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ടാകുക.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- മാനദണ്ഡം: പങ്കാളികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധം ദൃഢവും സുസ്ഥിരവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതിനായി രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.
- ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ്: ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസാണിത്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള 'സെൽഫ് എൻയുമെറേഷൻ' (Self-Enumeration) പോർട്ടൽ ഇതിനോടകം സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്.
- ആദ്യ ഘട്ടം: 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് വീട് പട്ടികപ്പെടുത്തൽ നടക്കുക. വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി, ശുചിമുറി സൗകര്യം, കുടിവെള്ളം, വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിക്കുക.
- രണ്ടാം ഘട്ടം: ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും.
മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരശേഖരണത്തിനുമാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ സെൻസസ് ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് 2026: വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ (Self-Enumeration) സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. സെൽഫ് എൻയുമെറേഷൻ പോർട്ടൽ വഴി
- രജിസ്ട്രേഷൻ: സെൻസസ് അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക: ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള 33 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാം.
- റഫറൻസ് നമ്പർ: വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ID (Reference Number) ലഭിക്കും. സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയം ലാഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.
2. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി
സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഫോമുകൾക്ക് പകരം മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
സെൻസസ് 2026-ൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
|
വിഭാഗം
|
വിവരങ്ങൾ
|
ആദ്യ ഘട്ടം
|
2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ. വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തലുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുക.
|
രണ്ടാം ഘട്ടം
|
2027 ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 28 വരെ. ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പും വ്യക്തിഗത വിവരശേഖരണവുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ.
|
ചോദ്യങ്ങൾ
|
കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ്, ശൗചാലയ സൗകര്യം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം, വാഹനങ്ങൾ, ലാപ്ടോപ്പ്/സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലഭ്യത തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
|
രേഖകൾ
|
സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുക.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഇത് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്.