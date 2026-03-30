ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികളും ഇനി 'വിവാഹിതർ'; സെൻസസ് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റം

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 16:09 IST
സെൻസസ്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന 16-ാമത് സെൻസസിൻ്റെ (ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്) ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ (FAQs) നിർണ്ണായക വ്യക്തത. ലിവ്-ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാണെന്ന് (Stable Union) കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സെൻസസിൽ വിവാഹിതരായി കണക്കാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

​ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വീട് നിർണ്ണയ (Houselisting) ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന 33 ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു വീട്ടിലെ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികൾക്ക് വിവാഹിതരായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ടാകുക.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • മാനദണ്ഡം: പങ്കാളികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധം ദൃഢവും സുസ്ഥിരവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതിനായി രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.

  • ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ്: ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസാണിത്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള 'സെൽഫ് എൻയുമെറേഷൻ' (Self-Enumeration) പോർട്ടൽ ഇതിനോടകം സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്.

  • ആദ്യ ഘട്ടം: 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് വീട് പട്ടികപ്പെടുത്തൽ നടക്കുക. വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി, ശുചിമുറി സൗകര്യം, കുടിവെള്ളം, വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിക്കുക.

  • രണ്ടാം ഘട്ടം: ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും.

​മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരശേഖരണത്തിനുമാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ സെൻസസ് ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് 2026: വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

​ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ (Self-Enumeration) സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. സെൽഫ് എൻയുമെറേഷൻ പോർട്ടൽ വഴി

  • രജിസ്ട്രേഷൻ: സെൻസസ് അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക: ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള 33 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാം.
  • റഫറൻസ് നമ്പർ: വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ID (Reference Number) ലഭിക്കും. സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയം ലാഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.

2. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി

​സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഫോമുകൾക്ക് പകരം മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.

സെൻസസ് 2026-ൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

വിഭാഗം

വിവരങ്ങൾ

ആദ്യ ഘട്ടം

2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ. വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തലുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുക.

രണ്ടാം ഘട്ടം

2027 ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 28 വരെ. ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പും വ്യക്തിഗത വിവരശേഖരണവുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ.

ചോദ്യങ്ങൾ

കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ്, ശൗചാലയ സൗകര്യം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം, വാഹനങ്ങൾ, ലാപ്ടോപ്പ്/സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലഭ്യത തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

രേഖകൾ

സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുക.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഇത് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്.

Featured

You may like