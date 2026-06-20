സുരക്ഷിതമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പിന്നിട്ട് എൽ.എൻ.ജി കാരിയർ 'ദിശ' ഗുജറാത്തിലെത്തി
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഭീമൻ എൽ.എൻ.ജി കപ്പലായ 'ദിശ' (LNG Carrier Disha) ഗുജറാത്തിലെ ദഹേജ് തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രകൃതിവാതകവുമായി എത്തിയ കപ്പൽ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി തീരമണിഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.
മേഖലയിലെ നിലവിലെ ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ (geo-political) സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കപ്പലിന്റെ യാത്രയെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രാജ്യം വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ കടൽപ്പാതകളിലൊന്നാണ് ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ആഗോളതലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും എൽ.എൻ.ജിയുടെയും വലിയൊരു പങ്ക് ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ വിജയകരമായ യാത്ര, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൽ.എൻ.ജി ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ദഹേജ് എൽ.എൻ.ജി ടെർമിനലിൽ എത്തിയ കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള വാതകം രാജ്യത്തെ വിവിധ വ്യവസായ ശൃംഖലകളിലേക്ക് ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യും.