പൂട്ടിക്കിടന്ന വാതിലുകൾ, പരാജയപ്പെട്ട ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം; ലഖ്നൗ ദുരന്തത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രക്ഷപ്പെട്ടവർ; മരണസംഖ്യ 18 ആയി
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗവിലുള്ള അലിഗഞ്ചിൽ കോച്ചിംഗ് സെന്ററും ഗെയിമിംഗ് സോണും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 18 ആയി ഉയർന്നു. ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടവർ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (SIT) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷപ്പെടാൻ പരക്കംപാഞ്ഞെങ്കിലും അടിയന്തരമായി പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ (Emergency Exits) പലതും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, കെട്ടിടത്തിലെ പ്രധാന വാതിലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം (Biometric System) വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ഇതോടെ ആളുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാതെ അകത്ത് കുടുങ്ങുകയും പുക ശ്വസിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടുകയുമായിരുന്നു.
അപകടസമയത്ത് പലരും കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ച് തങ്ങൾ മരണത്തോട് മല്ലിടുകയാണെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായി ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീപിടിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയ പലർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമാണ് പ്രവേശനത്തിനും പുറത്തുകടക്കലിനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.