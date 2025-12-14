കശ്മീർ ഹൈലാൻഡ്സിലെ ഏകാന്ത പോരാട്ടം: നാടോടി ഗോത്രവർഗ്ഗ അമ്മമാരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിലെ മനോഹരമായ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ, പരമ്പരാഗത നാടോടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗുജ്ജർ, ബക്കർവാൾ സമുദായങ്ങളിലെ അമ്മമാർ കടുത്ത ഏകാന്തതയുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നടുവിലാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ പരിചരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട്, കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിലെ ഇവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
- നാടോടി ജീവിതം: വേനൽക്കാലത്ത് കന്നുകാലികളുമായി താഴ്വരകളിൽ നിന്ന് കശ്മീർ ഹൈലാൻഡ്സിലേക്ക് (ഉയർന്ന മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ) കുടിയേറുന്നവരാണ് ഗുജ്ജർ, ബക്കർവാൾ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ. തണുപ്പുകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും താഴ്വരയിലേക്ക് മടങ്ങും.
- അമ്മമാരുടെ വെല്ലുവിളികൾ: ഈ പലായനത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനായി ദിവസങ്ങളോളം ദൂരെയായിരിക്കും.
- ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ: കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണം ഇവിടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ല. ശിശുക്കളുടെ ജനനവും തുടർ പരിചരണവും ഒറ്റയ്ക്കോ, മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ സഹായത്തോടെയോ ആണ് ഇവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. പോഷകാഹാരക്കുറവും ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ഇവരെ അലട്ടുന്നു.
- വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവ്: കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇവരുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നു.
- ഏകാന്തത: മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളോ മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ മാസങ്ങളോളം താമസിക്കുന്നത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- സർക്കാർ ഇടപെടൽ: നാടോടി സമുദായത്തിലെ അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പോഷകാഹാരം, മൊബൈൽ സ്കൂളുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലനിരകളിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിൽ, ഈ അമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയും പരിഹാരവും അർഹിക്കുന്നു.
