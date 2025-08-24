നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങൾ: തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബാലവേലയുടെ കെണിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ
Aug 24, 2025, 09:57 IST
തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാലവേല ഇപ്പോഴും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തുടരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയാണ് ബാലവേല വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയാണ് ബാലവേല കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
- പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- ബാലവേലയുടെ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: