തുച്ഛമായ വേതനം, നീണ്ട ജോലിസമയം; സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ
Dec 31, 2025, 19:46 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ മേഖലയിലും മറ്റ് ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന 'ഗിഗ്' തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം അതീവ ദുസ്സഹമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കുറഞ്ഞ വേതനവും ജോലി സുരക്ഷയുടെ അഭാവവും ഇവരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്.
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ:
- തുച്ഛമായ വേതനം: പലപ്പോഴും പെട്രോൾ ചെലവ് കഴിച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമാണ്. കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ഇൻസെന്റീവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
- നീണ്ട ജോലിസമയം: ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം കണ്ടെത്താനായി ദിവസവും 12 മുതൽ 15 മണിക്കൂർ വരെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
- ജോലി സുരക്ഷയുടെ അഭാവം: യാതൊരു മുൻകൂർ അറിയിപ്പുമില്ലാതെ കമ്പനികൾ ഐഡികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും, ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കുറവും ഇവരുടെ ജീവിതം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നു.
- മാനസിക സമ്മർദ്ദം: പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള കമ്പനികളുടെ സമ്മർദ്ദം റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാനും കാരണമാകുന്നു.
രാജ്യവ്യാപകമായി ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി സമരരംഗത്താണ്. കൃത്യമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഈ മേഖലയെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ഇനിയും അപകടത്തിലാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.