ബാങ്കർമാർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം; 9,813 കോടിയുടെ എസ്ബിഐ ഫണ്ട്സ് ഐപിഒ ചരിത്ര റെക്കോർഡിലേക്ക്
മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ എസ്ബിഐ ഫണ്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് (SBI Funds Management) തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ (IPO) പുതിയൊരു ചരിത്ര റെക്കോർഡ് കൂടി കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 9,813 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച ഈ മെഗാ ഐപിഒയ്ക്കായി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർമാർക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലം (Banker fees) ഇന്ത്യയിലെ മൂലധന വിപണിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വൻകിട ബാങ്കുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ ഈ ഐപിഒയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. 2026-ലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ഓഹരി വിൽപ്പനയായ ഇതിന് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് വൻ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. അവസാന ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 42 മടങ്ങോളം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് അപേക്ഷകളാണ് ഈ ഐപിഒയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയേഴ്സ് (QIB) വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 140 മടങ്ങിലധികം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. ജൂലൈ 21-ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന എസ്ബിഐ ഫണ്ട്സ് ഓഹരികൾ, മികച്ച നേട്ടത്തോടെയായിരിക്കും തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നാണ് വിപണിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.