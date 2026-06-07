എൽ.പി.ജി വിലവർധനവ്: 'അന്ന് സിലിണ്ടറുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ?'; മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.പി.ജി (പാചകവാതകം) സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് വിലവർധനവിനെതിരെ സിലിണ്ടറുകളുമേന്തി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 89 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില 913 രൂപയിൽ നിന്ന് 942 രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ മോദി സർക്കാർ ഗാർഹിക പാചകവാതക വിലയിൽ 530 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് വരുത്തിയതെന്ന് ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 41 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാർലമെന്റിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി പ്രകാരം കോടിക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ പോലും സിലിണ്ടർ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം മോദി സർക്കാരിന്റെ ലാഭക്കൊതിയുടെ ഫലമാണെന്നും ഖാർഗെ 'X' (ട്വിറ്റർ) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാചകവാതകം നൽകുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.