യുപിയിൽ ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് എൽ.പി.ജി ടാങ്കർ ഇടിച്ചുകയറി വൻ സ്ഫോടനം; 5 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൗശാംബി (Kaushambi) ജില്ലയിൽ എൽ.പി.ജി ഗ്യാസ് ടാങ്കർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി വൻ സ്ഫോടനം. അപകടത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസയിലെ അഞ്ച് ജീവനക്കാർക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കൊഖ്രാജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സിഹോരി (Sihori) ടോൾ പ്ലാസയിലായിരുന്നു സംഭവം.
കാൻപൂരിൽ നിന്ന് പ്രതാപ്ഗഢിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറി മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മറിയുകയും തുടർന്ന് ടോൾ ബൂത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ടാങ്കറിൽ നിന്ന് പാചകവാതകം അതിശക്തമായി ചോരുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന തീപിടിത്തത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസയും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കത്തിയമർന്നു. രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുപോലും കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വൻ പുകപടലങ്ങളും അഗ്നിഗോളങ്ങളുമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നത്.
അപകടം നടന്ന ഉടനെ ടാങ്കറിലെ ഡ്രൈവറും സഹായിയും പുറത്തേക്ക് ചാടിയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ടോൾ ബൂത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് തീപിടിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് ജീവനക്കാരെ പ്രയാഗ്രാജിലെ (Prayagraj) ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് നിസാര പരിക്കുകളുണ്ട്.
ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത്. ടാങ്കറിലെ വാതകം പൂർണ്ണമായി കത്തിയ തീരുന്നതുവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 16 ഓളം ബൈക്കുകളും രണ്ട് കാറുകളും പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു. ഹൈവേയിൽ ദീർഘനേരം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.